NAZIONALE: PELLEGRI KO, RIENTRA A MONACO

03/09/2018

Non ci sarà l'esordio in Nazionale per Pietro Pellegri. L'attaccante infatti è stato costretto a rientrare a Monaco dopo aver effettuato gli accertamenti a Coverciano. Infortunato, il classe 2001 tornerà in Principato nelle prossime ore e non sarà dunque disponibile per il doppio impegno con Polonia e Portogallo.