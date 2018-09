NAZIONALE, MANCINI: "DELUSO SOLO DAL RISULTATO"

07/09/2018

Nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore tecnico, non dobbiamo farlo: ma poi nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravissimi". Queste le parole con cui il ct Roberto Mancini ha commentato l'1-1 dell'Italia contro la Polonia nella prima partita di Nations League. "Balotelli deve trovare la condizione" ha poi aggiunto difendendo l'attaccante del Nizza sicuramente apparso sotto tono nei 60 minuti in cui è rimasto in campo.