Nazionale: Costacurta incontra Di Biagio, ct di primavera

4 febbraio 2018

L'immediato futuro della Nazionale è domani, lunedì 5 febbraio. "Non ci sono problemi per le prossime due partite della Nazionale, domani incontriamo Di Biagio. L’ipotesi che sia lui il nuovo ct c'è, eccome. Gigi conosce i talenti che sono in giro per l’Italia". E' l'annuncio di Alessandro Costacurta, sub-commissario della Figc con delega alle squadre Nazionali.



E' il primo, concreto, passo del dopo-Ventura e di una Nazionale che da tre mesi aspetta il nuovo commissario tecnico. Due partite, il 27 marzo contro l'Inghilterra, poi contro l'Argentina, amichevoli. Saremo gli sparring-partner, dobbiamo abituarci all'ingrato ruolo. Le cose sono andate così.

Per quanto riguarda i candidati al ruolo di ct, con la nomina del tecnico che guiderà la Nazionale nel biennio 2018-2020, verso l'Europeo, Costacurta ha sottolineato come la disponibilità degli interessati sia fondamentale. "Alcuni sono sotto contratto ed è difficile anche andarci a parlare, come ha sottolineato Conte, che si è auto-escluso. Lo stesso Mancini è sotto contratto. Bisogna capire quelli che possono essere interpellati e chi no". "Ho incontrato Mancini, ma è stato un caso, è sotto contratto e non possiamo parlargli”. Sarà una decisione che sarà presa, ha specificato Costacurta- soltanto il prossimo mese di giugno, quando saranno chiusi i campionati.



Poi una osservazione generale. Le nazionali giovanili e la nazionale maggiore giocheranno tutte allo stesso modo come la Spagna? "E’ un’idea che abbiamo. Però subentra il dialogo con la Lega di Serie A: i club dovrebbero darci i giocatori, anche delle giovanili, per un certo numero di giorni. Faremo questa richiesta. Io credo che sia un passo fondamentale il dialogo con la Lega di Serie A”.