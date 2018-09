NATIONS LEAGUE, MANCINI: "BALOTELLI? HA GIOCATO POCO"

06/09/2018

Il ct dell'Italia Roberto Mancini nella conferenza stampa alla vigilia della prima partita di Nations League con la Polonia non ha sciolto il dubbio di formazione legato alla possibile presenza in campo di Mario Balotelli come titolare: "Mi preoccupano tutti quei giocatori che hanno giocato meno in questo inizio di stagione e Mario ha disputato 76 minuti in campionato - ha ricordato il Mancio -. Abbiamo due sfide in tre giorni, con Polonia e Portogallo. Ruoterò giocatori e farò dei cambi. Quando Mario sarà schierato, se sarà stanco lo cambierò".