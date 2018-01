Napoli, visite ok per Milik e Ghoulam: in campo a metà febbraio

15 gennaio 2018

Il regalo di Natale per Maurizio Sarri è arrivato con venti di giorni di ritardo. I due infortunati eccellenti, Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam, hanno superato brillantemente la visita effettuata in Clinica Villa Stuart a Roma dal professore Mariani e, secondo quanto dichiarato dal medico sociale De Nicola, avendo "finito la fase riabilitativa", sono "pronti a lavorare con l'area tecnica" per "tornare a giocare tra circa un mese".