NAPOLI: TERAPIE PER MILIK E GHOULAM

11 novembre 2017

Seduta mattutina per il Napoli che si è ritrovato a Castelvolturno, sempre privo dei nazionali, per preparare l'impegno contro il Milan nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione in avvio e di seguito circuito di forza. Successivamente partitina a campo ridotto con l'innesto di elementi della Primavera, mentre la parte finale dell'allenamento è stata dedicata alle esercitazioni al tiro. Gli infortunati Milik e Ghoulam hanno proseguito il loro lavoro sottoponendosi a terapie. La squadra si ritroverà agli ordini del tecnico Maurizio Sarri martedì pomeriggio per la ripresa.