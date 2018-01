NAPOLI SUBITO AL LAVORO DOPO IL KO IN COPPA ITALIA

3 gennaio 2018

Dopo la gara contro l'Atalanta persa ieri sera dagli azzurri al San Paolo, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno in vista del match contro il Verona di sabato al San Paolo per la 20esima giornata di Serie A alle ore 15. La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per chi ha giocato dall'inizio in Coppa Italia. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in un circuito di forza e partitina a pressione. Chiusura con partita a campo ridotto. Domani allenamento pomeridiano.