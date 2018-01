NAPOLI, SEDUTA DI ALLENAMENTO COMPLETA PER ALBIOL

30 gennaio 2018

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Benevento di domenica sera. La squadra si è divisa in due gruppi. Sul campo 1, gli uomini che hanno giocato dall'inizio domenica al San Paolo hanno svolto lavoro di attivazione, allenamento aerobico e successivamente partitina di calcetto con le porte piccole. Il secondo gruppo, sul campo 2, è stato impegnato in lavoro di attivazione, allenamento aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto 8 contro 8. Albiol ha svolto seduta completa. Domani doppia seduta.