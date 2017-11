NAPOLI, SECONDA MIGLIOR DIFESA D'EUROPA

13 novembre 2017

Prima tra quelle italiane, la seconda considerando i cinque grandi campionati europei, la tredicesima in assoluto. La difesa del Napoli riceve il riconoscimento del Cies. L'Osservatorio sul calcio ha effettuato uno studio che attesta che la difesa azzurra si trova appena dietro il Manchester City per numero di tiri in porta subiti: 3.67, il 7.25% in area, contro i 3.45 dei citizens, noni nella classifica assoluta. La miglior difesa d'Europa è quella degli sloveni dell'Olimpia Lubiana, che concede agli avversari appena 3,20 tiri a partita. Dietro ci sono Stella Rossa, Ludogorets, Shakhtar Donetsk e, a pari merito, Benfica e Porto.