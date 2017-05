Napoli: Sarri "C'è da migliorare ancora. Via da qui a fine progetto"

6 maggio 2017

SARRI: "LA VOLONTA' E' DI TENERE TUTTI MA SE ARRIVA IL BARCELLONA..."

"La fine del progetto è la fine del ciclo - ha detto Sarri in conferenza stampa - Questo ciclo avrà una fine, per motivi anagrafici, come per tutte le squadre. Si cercherà di fare il meglio, ma in questo momento non si può programmare uno scudetto, ma lo si può sognare. Lungo ciclo? Non lo so, non dipende da me, c'è la volontà di tenere tutti ma se arriva un Barcellona di turno... E' difficile trattenere un elemento, non per noi ma per tutti". Sulla questione portiere: "Per me Reina è un punto di riferimento importantissimo, questo lo rimarrà per sempre per me. Che poi lui abbia un'età e si debba iniziare a pensare tra qualche anno a un portiere più giovane fa parte della storia della vita".