NAPOLI, SACCHI: "SARRI E' PIU' BRAVO DI ME"

1 novembre 2017

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni di Premium Sport per parlare del paragone con Maurizio Sarri: “Lui è molto più bravo di me, se così non fosse sarebbe grave per questo sport, vorrebbe dire che il calcio non si è evoluto. Ognuno ha avuto i suoi riferimenti, probabilmente senza Sacchi non ci sarebbe stato Maurizio Sarri”.