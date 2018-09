NAPOLI, RUIZ: "SIAMO STATI SFORTUNATI"

18/09/2018

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato dopo il suo esordio nello 0-0 in casa della Stella Rossa in Champions League: "Abbiamo dato tutto e avuto le occasioni per segnare. Ci sono mancati gol e fortuna. La squadra però sta crescendo. La prossima partita avremo una spinta in più dai nostri tifosi. Possiamo ancora classificarci in questo girone".