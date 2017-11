NAPOLI, REINA TITOLARE CONTRO IL MILAN

16 novembre 2017

Pepe Reina è pronto a riprendersi il posto da titolare sabato contro il Milan. Il Napoli ritroverà così il suo portiere titolare, dopo che a Verona contro il Chievo era stato sostituito, e bene, da Luigi Sepe. In mattinata lavoro atletico per Insigne e Zielinski con un circuito di forza. Sul campo 2 linea difensiva impegnata in allenamento tecnico specifico. Nel pomeriggio seconda seduta: lavoro rigenerante per Hamsik, Mertens, Chiriches e Callejon. La squadra ha svolto attivazione e di seguito circuito di forza. Chiusura con partitina a campo ridotto. Domani allenamento pomeridiano.