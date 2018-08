NAPOLI, PRIMO ALLENAMENTO PER OSPINA

20/08/2018

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio a Castelvolturno per preparare il match contro il Milan di sabato sera al San Paolo per l'anticipo della seconda giornata di Serie A. Tra i partenopei si è visto anche Ospina, al suo primo giorno al centro tecnico. Allenamento sotto la pioggia, in avvio la squadra ha svolto riscaldamento a secco, poi lavoro tecnico e svolgimento di gioco sul possesso palla. Successivamente partitita a porte piccole. In chiusura gli uomini che non hanno giocato come titolari all'Olimpico sono stato impegnati in lavoro atletico. Per domani è prevista una doppia seduta di allenamento.