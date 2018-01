NAPOLI, PRIMO ALLENAMENTO PER MACHACH IN AZZURRO

13 gennaio 2018

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castelvolturno in vista del match contro l’Atalanta in programma a Bergamo il 21 gennaio alle ore 12,30. Prima seduta al Centro Tecnico per il nuovo acquisto Zinedine Machach. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente circuito di forza. Chiusura con partitella in campo ridotto. Domani pomeriggio gli allenamenti.