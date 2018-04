NAPOLI: PER GHOULAM ALLENAMENTO COL PALLONE

11 aprile 2018

Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno in vista della sfida in programma domenica a San Siro contro il Milan. La squadra al mattino ha svolto attivazione a secco e circuito di forza, solo il gruppo dei difensori è stato poi impegnato in un lavoro tecnico e tattico specifico. Ghoulam, che prosegue nella sua tabella di riabilitazione, oggi ha svolto allenamento col pallone. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento: inizio con attivazione tecnica, poi partitina con le sponde e lavoro tecnico-tattico. In campo è poi rimasto solo il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti che ha svolto allenamento specifico. Domani seduta pomeridiana.