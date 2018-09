NAPOLI, PARTE DEL RESTYLING DEL SAN PAOLO AL VIA NEL 2019

08/09/2018

Il restyling del San Paolo inizia a piccoli passi: il cantiere per rifare l'illuminazione aprirà già lunedì, ma quello per la sostituzione dei sediolini dovrebbe slittare al 2019. Il bando per la gara d'appalto dovrà essere validato dall'Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e l'assegnazione non verrà data, probabilmente, prima di novembre, riferisce Il Mattino. I lavori quindi dovrebbero partire con il nuovo anno, in piena stagione agonistica, ma i settori dovrebbero essere chiusi solo in parte.