Napoli, no alla Polonia per Milik e Zielinski

24 marzo 2017

Il Napoli è intenzionato a dire no alla Polonia per Arkadiuz Milik e Piotr Zielinski . I polacchi vorrebbero convocare l'esterno e l'attaccante per l'Europeo Under 21 in programma dal 16 al 30 giugno, ma gli azzurri non sono proprio della stessa idea. Grazie al regolamento internazionale, la società di De Laurentiis negherà i due gioielli alla Polonia in modo tale da non farli stancare troppo in vista della prossima stagione.

L'ultima partita di Serie A è in programma il 28 maggio e poi i due polacchi dovrebbero mettersi subito a disposizione dell'Under 21 per poi andare in vacanza a fine giugno. Programma che non piace al Napoli che rischia di dover fare i preliminari di Champions League a metà agosto. Quindi Sarri non li avrebbe all'inizio del ritiro, motivo per cui gli azzurri si opporrano alla convocazione dei due. In Polonia è già scoppiato il caso perché gli Europei si giocano in casa e i due gioielli servirebbero per arrivare fino in fondo.