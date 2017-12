NAPOLI, NESSUNO STOP: C'E' LA COPPA ITALIA

31 dicembre 2017

Si è svolto oggi l’ultimo allenamento del 2017 in casa Napoli. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta al San Paolo in programma martedì, 2 gennaio, per il quarto di finale di Coppa Italia. La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro rigenerante in palestra e in campo per coloro che hanno giocato dal primo minuto a Crotone. Gli altri del gruppo, sono stati impegnati in una sessione cominciata con attivazione a secco conclusasi con una partitella. Milik e Ghoulam hanno svolto lavoro differenziato come da programma secondo le tabelle personalizzate. Domani allenamento pomeridiano.