NAPOLI, MORTO L'EX ALLENATORE PIETRO SANTIN

29 dicembre 2017

È Morto all'età di 84 anni Pietro Santin, ex allenatore di Cavese e Napoli. La società di De Laurentiis ha espresso il proprio cordoglio con un tweet: "Scossi per la morte di Mister Pietro Santin: lo ricordiamo con profondo e sincero affetto". Santin aveva giocato dal '52 al '70 per poi intraprendere la carriera di allenatore. Ha sfiorato una storica promozione in Serie A alla guida della Cavese. Nell'83-'84 ha allenato il Napoli, venendo sostituito a campionato in corso da Rino Marchesi. Ha allenato anche Bologna, Lecce e Benevento. L'ultima panchina a Latina nel 2006.