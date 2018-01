NAPOLI: MILIK, PARTE DI SEDUTA IN GRUPPO

31 gennaio 2018

Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno in vista del posticipo di domenica contro il Benevento. Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi: centrocampisti e attaccanti hanno svolto attivazione e di seguito circuito di forza, difensori impegnati in circuito di forza e allenamento tecnico tattico specifico. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Milik ha svolto tutta la prima parte di seduta con il gruppo.