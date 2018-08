NAPOLI, MILIK: "LA FIDUCIA DI ANCELOTTI E' MOLTO IMPORTANTE"

18/08/2018

Arkadiusz Milik ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del suo Napoli con la Lazio. Tre punti arrivati anche grazie a un suo gol: “Sono molto contento dopo questa vittoria, abbiamo giocato bene e vinto, questa è la cosa più importante. Sono felice di aver giocato titolare, spero di farlo anche alla prossima. Abbiamo vinto contro una squadra molto dura, difficile. Non è facile giocare qua, ma abbiamo vinto. Dobbiamo però pensare subito alla prossima partita. È una vittoria importantissima per squadra e società, ora guardiamo avanti alle prossime sfide. Spero che sia un bel campionato per me, mi sono allenato tantissimo, negli ultimi due anni non è stato facile per me, mi sono rotto due volte il crociato. Questo è il momento giusto per giocare bene, sono molto felice di poter giocare a calcio. Sono felice del mister, devo ringraziarlo per la fiducia. Mi voglio allenare duramente per le prossime partite, dopo gli infortuni sono un ragazzo più forte”.