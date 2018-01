NAPOLI: MILIK E GHOULAM RIENTRANO IN GRUPPO

17 gennaio 2018

il Napoli riabbraccia Faouzi Ghoulam e Arek Milik. I due giocatori sono tornati in gruppo per il primo giorno, dopo i rispettivi infortuni, e hanno sostenuto gran parte della sessione pomeridiana con la squadra, unendosi al gruppo per l'ultima fase della seduta. Assente Hamsik ancora alle prese con l'influenza.