NAPOLI-MILAN, PREVENDITA FIACCA

23/08/2018

Prevendita fiacca in vista di Napoli-Milan: soltanto 15mila i tagliandi venduti fino a ieri. Un vero e proprio flop, se si pensa che si tratta dell’esordio casalingo degli azzurri e che di fronte ci saranno due grandi ex amati e odiati come Reina e Higuain. Influiscono – secondo il Corriere del Mezzogiorno –le contestazioni a De Laurentiis e la mancanza di un accordo con il Comune sul San Paolo, cosa che ha bloccato la campagna abbonamenti.