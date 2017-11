NAPOLI-MILAN, DA OGGI IN VENDITA I BIGLIETTI PER I TIFOSI ROSSONERI

13 novembre 2017

Sale la febbre per Napoli-Milan in programma sabato sera alle ore 20,45 allo stadio San Paolo. Il sito ufficiale della società partenopea, a proposito, avvisa che da oggi sono stati messi in vendita anche i biglietti per il settore ospiti dell'impianto di Fuorigrotta. Il prezzo per ciascun tagliando è di 30 euro comprensivi dei diritti di prevendita. Modalità di vendita circuito Listicket.com sulla "rete di vendita biglietteria Calcio Ospiti". Le vendite termineranno venerdì alle ore 19. La capienza del settore ospiti denominato "settore Ospiti Inferiore" è di 1100 posti. L'ingresso è il Gate 26. I residenti nella regione Lombardia potranno acquistare il tagliando solo se in possesso di tessera di fidelizzazione del Milan.