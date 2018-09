NAPOLI, MERTENS: "CON LA JUVE NON PUOI SBAGLIARE NULLA, MA NON E' FINITA"

29/09/2018

"Un giudizio sulla gara? Non è facile parlare a caldo, ma dispiace per il risultato perché avevamo iniziato anche bene, poi loro l'hanno ribaltata grazie a grandi giocatori e sappiamo che contro una squadra come la Juventus non puoi permetterti di sbagliare nulla. Campionato finito? No, è ancora presto e nulla è compromesso, anche in 10 uomini noi abbiamo dimostrato di sapercela giocare e poter dire la nostra". Così l'attaccante dek Napoli Dries Mertens dopo il ko contro la Juve.