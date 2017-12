NAPOLI, MERTENS: "AUGURI CAPITANO MA..."

24 dicembre 2017

Grande gioia in casa Napoli sia per i risultati in campionato ma anche per il grande obiettivo raggiunto dal capitano, Marek Hamsik, in maglia azzurra. Torna a twittare dopo un lungo periodo di silenzio il compagno di squadra, Dries Mertens: “Bella partita ieri! Auguri capitano ma adesso tocca a te per l’assist...”, così il giocatore azzurro su Twitter.