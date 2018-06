NAPOLI, MERTENS: "2017 SPLENDIDO, MA POSSIAMO FARE MEGLIO"

27 novembre 2017

Dries Mertens sarà premiato stasera come uno dei migliori giocatori della passata stagione al Gran Galà del Calcio dell'Aic e prima della cerimonia ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il 2017 è stato molto bello ma non è ancora finito e aspettiamo una partita importante venerdì. Per il Napoli è stato un anno bellissimo. Speriamo che il 2018 sia ancora più bello della passata stagione. La partita con la Juventus? Abbiamo fatto bene fino ad ora e vogliamo continuare su questa strada, sono queste le partite che amiamo di più giocare. Il mio segreto? Un po' di tutto, la squadra mi aiuta tanto e poi ci sono le mie qualità. Ci sono tante cose che devo imparare come attaccare il primo palo, è solo un anno e mezzo che gioco da centravanti. Tornare a fare l'ala? Adesso sarebbe difficile ritornare a fare l'esterno, fare gol è la cosa più bella ma vincere lo è ancora di più. Lo scudetto? Il pensiero ci sta ma non dobbiamo pensarci troppo e fare il massimo in tutte le partite. Sto vivendo un buon momento di forma e seppure non segno posso aiutare la squadra con assist e giocate importanti”.