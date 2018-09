NAPOLI: MERET, RECUPERO SECONDO I PIANI

24/09/2018

"Non ci sono complicazioni. C’è un lieve ritardo, è stato in Spagna per un consulto concordato con me ma i tempi di recupero sono quelli e dipendono dal callo osseo che varia in base alla persona". Così Domenico Falco, lo specialista che ha operato Meret, ai microfoni di Radio Marte fa chiarezza sui tempi di recupero dell'estremo difensore azzurro: "Bisogna solo pazientare e continuare ad allenarsi. I titoli a sensazione fanno parte del giornalismo, la competenza è di pochi. Anche Castellacci recentemente ha confermato questi tempi di recupero".