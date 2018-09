NAPOLI, MERET HA ANCORA PROBLEMI AL BRACCIO

21/09/2018

Il Napoli non sa con certezza quando tornerà Alex Meret. Secondo quanto riportato dall'edizione napoletana di Repubblica, il portiere continua a sentire dolore al braccio e non ha ancora recuperato la sensibilità del pollice della mano. Durante un consulto segreto in Spagna la settimana scorsa erano comunque sono stati esclusi problemi più seri. Al momento data segnata in calendario per il recupero completo è quindi quella del 20 ottobre per la sfida contro l'Udinese, ma potrebbe anche slittare a inizio novembre.