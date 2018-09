NAPOLI, LUPERTO: "RIMASTO QUI GRAZIE AD ANCELOTTI"

27/09/2018

"Con Ancelotti si sta molto bene, si lavora benissimo e riesce a far sentire tutti parte integrante del progetto. In estate con me fu categorico: 'Tu non ti muovi da qua', mi disse e per me è stato molto importante sentire la fiducia dell'allenatore". Così il difensore del Napoli Sebastiano Luperto in un'intervista rilasciata oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "La Juventus? Squadra ostica, sappiamo cosa vuol dire questa partita per i napoletani e vogliamo provare a batterli. Cristiano Ronaldo è un avversario come tutti gli altri: in campo non si guarda in faccia a nessuno", ha aggiunto.