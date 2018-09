NAPOLI, LUNEDÌ LE VISITE A VILLA STUART PER CHIRICHES

08/09/2018

Per un terzino che rientra a disposizione ce n'è uno che riempie l'infermeria in casa Napoli. Vlad Chiriches, ieri uscito dopo mezz'ora nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio sinistro, sarà visitato lunedì mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il giocatore, riferisce in una nota ufficiale il club partenopeo, sarà accompagnato dal responsabile dello staff medico, il dottor Alfonso De Nicola.