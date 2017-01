Napoli, l'agente di Giaccherini: "Dispiaciuti di aver scelto il Napoli, chiederemo la cessione"

25 gennaio 2017

Nel momento idilliaco del Napoli , l'unico a non sorridere è Emanuele Giaccherini . Oggi l'agente del centrocampista azzurro Furio Valcareggi ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione del suo assistito: "Ho capito che non giocherà mai, chiederò di trovare una soluzione per andare via. Ci sono tante proposte per Emanuele ma servono offerte serie perchè guadagna bene. Per fare un esempio, l' Atalanta non andrebbe bene".

Arrivato in maglia azzurra dopo un Europeo da protagonista, Giaccherini non è mai riuscito a lasciare il segno in questa stagione ed ora sente il bisogno di cambiare aria: "Devo cautelare il mio giocatore, ora è la quinta scelta" ha continuato l'agente. "Sarri non lo vede a centrocampo e in avanti è chiuso da Callejon. Io devo cautelare la carriera di un giocatore come Emanuele, che si ritrova ad essere la quinta scelta dopo un Europeo giocato a grandissimi livelli. A Napoli sta benissimo, ma se c'è una mezza possibilità' di dare un nostro contributo in giro per la Serie A cercheremo di coglierla. Siamo venuti a Napoli con delle alternative, Napoli è stata una scelta ma adesso siamo dispiaciuti". Valcareggi ha detto che a fine settimana vedrà il ds azzurro Giuntoli: "Cercheremo - ha spiegato - di trovare una soluzione e pressare il Napoli, anche se non so se riusciremo ad ottenere qualcosa".