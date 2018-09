NAPOLI, KOULIBALY CAPITANO: "EMOZIONATO E ORGOGLIOSO"

27/09/2018

Alla 171esima presenza in azzurro è arrivata la gioia. Dal 68' di Napoli-Parma infatti Kalidou Koulibaly ha indossato al braccio per la prima volta la fascia di capitano del club partenopeo. Il senegalese, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale azzurro, ha mostrato il suo entusiasmo: "E' stata una emozione e un orgoglio aver indossato la fascia di capitano azzurro per la prima volta".