NAPOLI, INSIGNE: "UN KO MOLTO INGIUSTO"

1 novembre 2017

Una partita splendida quella di Lorenzo Insigne contro il City. Ma la delusione per il ko del Napoli è tanta. "Il 4-2 è un risultato ingiusto - ha dichiarato l'esterno di Sarri a Premium - per la prova che abbiamo disputato. C’è rammarico, perché in alcune fasi abbiamo messo sotto una grande squadra come il City, sul 2 a 2 il loro portiere ha fatto una grande parata su Callejon e sul capovolgimento di fronte abbiamo preso gol. Nel passaggio del turno noi ci crediamo sempre, perché continuando a giocare così ci toglieremo delle soddisfazioni. Ora però dobbiamo subito pensare alla Serie A: dovremo ricominciare già domenica".