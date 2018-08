NAPOLI, INSIGNE: "STESSO GRUPPO, GRANDE TECNICO: BELLA VITTORIA"

18/08/2018

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del Napoli contro la Lazio: “Noi abbiamo lavorato duro quest’estate per arrivare al massimo alla prima partita. Ora abbiamo fatto questa grande prestazione, di cuore, ma è solo la prima. Dobbiamo restare con i piedi per terra. Lo scorso anno abbiamo dato l’anima e non ci siamo riusciti, quest’anno dobbiamo limare gli errori. La cosa importante è che siamo rimasti quelli dell’anno scorso, con qualche nuovo arrivo che ci darà una mano in più. Il tecnico ha grandi idee, se lo seguiamo penso che possiamo fare cose importanti”.