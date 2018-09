NAPOLI, INSIGNE: "POCO LUCIDI E CATTIVI"

18/09/2018

C’è delusione nelle parole di Lorenzo Insigne dopo il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa. Questo il commento dell’attaccante del Napoli ai microfoni di Sky: “Penso che abbiamo disputato una buona gara qui a Belgrado. Peccato che non abbiamo fatto gol perchè meritavamo i tre punti. Non siamo stati cattivi e lucidi sotto porta. Adesso dovremo affrontare le altre partite del girone con la cattiveria giusta cercando di portare a casa i tre punti”. La traversa? “Sono stato sfortunato ma nel complesso sono contento perchè il Napoli ha fatto una buona prestazione nella tana della Stella Rossa. Abbiamo giocato il nostro calcio dall’inizio e alla fine ci resta il rammarico per non aver vinto ma stiamo crescendo e bisogna stare tranquilli e seguire il tecnico”.