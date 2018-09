NAPOLI, INSIGNE: "JUVE? PRIMA IL PARMA"

23/09/2018

Dopo la vittoria sul Torino, così Lorenzo Insigne a Dazn: "Sapevamo che rispetto ad un anno fa dovevamo ripartire quasi da zero ma il gruppo è rimasto più o meno lo stesso. La squadra è forte ma spesso contanto più cattiverà e qualità. Domenica c'è la Juventus ma la gara importante è mercoledì (contro il Parma, ndr): se non vinciamo mercoledì è inutile pensare ai bianconeri. Piedi per terra anche se l'anno scorso abbiamo vinto allo Stadium".