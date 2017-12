Napoli, Insigne: "Higuain fa l'amico, manda messaggini e poi... ti manca di rispetto"

22 dicembre 2017

La corsa allo scudetto è lunga, lunghissima. Non è corsa a due, questo è certo, ma le favorite sono sicuramente Napoli e Juve: il Napoli di Insigne e la Juve di Higuain. Due trascinatori, due ex compagni di squadra, forse anche due ex amici. Nell'intervista che l'esterno del club di De Laurentiis ha concesso alla Gazzetta dello Sport, c'è proprio un passaggio che lascia intendere questo, una stoccata che Lorenzo ha voluto tirare all'argentino, senza giri di parole, diretto all'obiettivo: "Non posso dire cosa gli ho detto quando ha esultato dopo il gol al San Paolo - ha raccontato Insigne - gli ho detto qualche parolina in dialetto, mi ha capito. Mi è dispiaciuto: è stato 3 anni qua, al di là della scelta che poi ha fatto e non aggiungo altro. Ha fatto gol a Torino e non ha esultato, così come a Napoli. Invece, quest’anno l’ha fatto. Avrebbe dovuto avere un minimo di rispetto per noi ex compagni, dice di essere nostro amico, invia messaggini ad alcuni di noi alla vigilia e poi ci esulta in faccia? E’ stata una mancanza di rispetto".