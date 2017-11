NAPOLI IN CAMPO IN VISTA DEL MILAN

15 novembre 2017

Seduta pomeridiana prevista oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan al San Paolo in programma sabato alle 20,45. Ieri ono rientrati i primi nazionali. Jorginho è stato accolto e confortato dall'abbraccio della squadra e di Sarri dopo la delusione con l'Italia. Rientrati anche Maksimovic e Rog che hanno svolto seduta completa con il gruppo. Ieri la squadra, dopo una prima fase di attivazione a secco, è stata impegnata in un lavoro di potenza aerobica e circuito tecnico. Chiusura con partitina otto contro otto con l'inserimento di elementi della Primavera. Insigne riprenderà oggi a lavorare con i compagni.