NAPOLI, I 23 CONVOCATI DI SARRI PER IL VERONA

5 gennaio 2018

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno in vista della sfida in programma domani al San Paolo contro il Verona. La squadra ha svolto torello in avvio e attivazione a secco. Di seguito partitina a campo ridotto e successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazioni al tiro. Successivamente il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani. Portieri Reina, Rafael e Sepe; difensori Albiol, Chiriches, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio e Tonelli; centrocampisti Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog e Zielinski; attaccanti Callejon, Giaccherini, Ounas, Leandrinho, Insigne, Mertens.