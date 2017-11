NAPOLI: I 21 CONVOCATI DI SARRI PER IL MILAN

18 novembre 2017

Sono 21 i convocati di Maurizio Sarri per la sfida che il suo Napoli affronterà stasera contro il Milan: portieri Reina, Sepe e Rafael; difensori Raul Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio e Mario Rui; centrocampisti Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog e Zielinski; attaccanti Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens. Per quanto riguarda la formazione iniziale, non dovrebbero esserci sorprese con la conferma di Mario Rui sulla corsia mancina in difesa come avvenuto a Verona contro il Chievo. Tridente offensivo con Callejon, Mertens e Insigne.