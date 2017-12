NAPOLI: HAMSIK "STRADA GIUSTA DA TRE ANNI. ORA..."

29 dicembre 2017

"Non ci possiamo permettere di fare così, dobbiamo chiuderle prima le partite ma l'importante è aver vinto: contavano solo i 3 punti. Campioni d’inverno? La strada è giusta già da tre anni. Ora vogliamo raccogliere i frutti". Così il capitano del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la vittoria sul Crotone: "Siamo contenti di quello che stiamo facendo ma vogliamo arrivare fino alla fine. Preoccupati per Mertens e Callejon che non segnano da otto giornate? No, non direi. Oggi ci hanno provato, Cordaz è stato bravissimo. Devono continuare così e sono certo che si sbloccheranno presto".