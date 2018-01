Napoli, Hamsik: "Noi crediamo nello scudetto"

23 gennaio 2018

La squadra di Sarri è reduce da una vittoria importantissima sul campo dell' Atalanta : "Ci aspettavamo una partita difficile, contro l'Atalanta gli ultimi risultati non sono andati a buon fine, ma siamo stati determinati portando a casa una vittoria fondamentale da Bergamo. Ogni partita sarà fondamentale, dobbiamo guardare a quella più vicina ed è sempre quella la più importante. Ci dobbiamo concentrare su ogni partita come una finale ". Il capitano del Napoli è orgoglioso di aver consegnato la sua maglia al museo: "Fa un certo effetto. Sono passati dieci anni, tre quarti della vita di un calciatore. Sono contento di essere riuscito a fare qualcosa del genere da centrocampista, segnare tutti questi gol è bello. Sono contento di fare parte di questa mostra e della storia del Napoli. La gente me lo ricorda e nella mia testa ancora non me ne sono reso conto, quando smetterò ricorderò alla carriera. Ora pensiamo al Bologna domenica".

VERDI SARA' AL SAN PAOLO

"Domenica verrà Verdi al San Paolo? Non dico niente, sentirà quello che dirà il pubblico". Lo ha detto il capitano del Napoli Marek Hamsik rispondendo ai cronisti sul "no" dell'attaccante del Bologna al trasferimento in azzurro. Sul mercato, Hamsik ha spiegato che "la nostra rosa è ampia e quelli che vengono chiamati in causa hanno risposto bene finora. Non so cosa stia facendo la società ma la squadra è pronta ad affrontare la stagione fino alla fine bene, stiamo bene atleticamente come abbiamo dimostrato a Bergamo dopo la sosta e questo è un segnale importante".