NAPOLI, HAMSIK: "IL GOL PIÙ BELLO L'HO SEGNATO ALLA JUVE"

25/08/2018

Marek Hamsik si confessa in un'intervista esclusiva rilasciata a Walter Veltroni per Il Corriere dello Sport, partendo da come e quando ha iniziato a giocare a calcio: “Ero quasi in fasce. A tre, quattro anni ero già iscritto alla scuola calcio. Praticamente la mia vita comincia dando calci a un pallone sui campi dello Jupie Podlavice, in Slovacchia”. Dal paese da cui proviene, di pochi abitanti: “Centomila. Facevamo tornei giovanili e in una partita riuscii a realizzare sedici gol. Avevo undici anni, allora. Quell’anno feci 111 reti in 38 partite. Una media discreta. Ma vivevo per il calcio, già allora”. Fino al gol più bello e che ricorda con più piacere: “Quando abbiamo vinto la Coppa Italia contro la Juventus, nel 2012. Una gioia incredibile. E poi quello con il Milan quando attraversai il campo con la palla al piede e poi segnai”. E al calciatore più intelligente con cui ha giocato: “Pepe Reina. Grande cervello, grande persona. Un leader”. Infine su Sarri e Ancelotti: "Siamo tutti soddisfatti di Ancelotti. Il mister ci ha fatto capire, in poche settimane, di essere una persona stupenda, aperta. Ci dà tanti consigli, è molto simpatico e sta lavorando molto bene. Non per caso ha vinto dovunque sia stato, in Europa".