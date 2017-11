NAPOLI, HAMSIK: "DOVEVAMO ESSERE PIU' FURBI"

1 novembre 2017

Un ottimo Napoli non è bastato per arginare la forza del City. Ne è convinto anche il capitano azzurro Hamsik: "Il City è una delle squadre più forti d’Europa, ma nella prima mezz’ora li abbiamo messi in difficoltà. È stata una delle mezz’ore giocate meglio da quando sono nel Napoli, siamo stati straordinari. Peccato perché appena abbassi la guardia e diminuisci l’intensità queste squadre ti puniscono. Dobbiamo stare più attenti, essere più furbi".