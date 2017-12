NAPOLI, HAMSIK: "CONTENTO PER IL RECORD E LA VITTORIA"

24 dicembre 2017

Tutta la gioia di Marek Hamsik nel messaggio apparso sul suo sito ufficiale: “Sono molto contento di essere riuscito a superare Diego nel numero di reti segnate. La cosa più importante, tuttavia, è che siamo riusciti a battere la Sampdoria. Avremo un bel Natale”. Poi un pensiero per Paolo Cannavaro, che ha dato l'addio al calcio giocato: "Paolo, cos'è la vita... sono diventato il miglior marcatore del Napoli e tu hai chiuso la carriera da giocatore. Grazie per tutto! Abbiamo lottato per il Napoli per anni, hai significato molto per me. È stato un onore prendere la fascia di capitano subito dopo di te”.