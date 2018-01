NAPOLI, HAMSIK ANCORA INFLUENZATO

17 gennaio 2018

Doppia seduta di allenamento oggi per il Napoli che prepara il match contro l'Atalanta, anticipo della 21esima giornata di Serie A in programma a Bergamo domenica alle ore 12,30. Al mattino, la squadra, divisa in due gruppi, ha svolto lavoro atletico su circuito di forza. Successivamente il gruppo dei difensori è stato impegnato in una seduta tecnico tattica specifica. Assente Hamsik ancora alle prese con l'influenza.