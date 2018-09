NAPOLI, GHOULAM TORNA A LAVORARE IN GRUPPO

10/09/2018

Buone notizie per il Napoli che riabbraccia Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, come da programma, ha ripreso a lavorare in gruppo svolgendo la parte tecnica e atletica, saltando solo la partitina nel corso dell'allenamento odierno a cui si è sottoposta la squadra agli ordini di Carlo Ancelotti in vista del match con la Fiorentina di sabato al San Paolo.