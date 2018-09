NAPOLI: "GHOULAM? ATTENDIAMO LA RISPOSTA DEL PROF. MARIANI. SU MERET..."

05/09/2018

"Aspettiamo l'ok definitivo del Prof. Mariani per far tornare Ghoulam. Dopo questo passaggio sarà mister Ancelotti che valuterà il calciatore giorno dopo giorno. Credo che la condizione accettabile per farlo tornare a disposizione potrebbe arrivare in tempo per la sfida alla Juventus". intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli, ha parlato così della condizione degli infortunati: "Per Meret stiamo aspettando si consolidi la frattura. I controlli per le fratture sono abbastanza particolari, spero che la prossima settimana, dopo un controllo con annessa radiografia, possa mostrare una situazione tale da permettergli di allenarsi di nuovo intensamente e anche di ributtarsi a terra, magari con un tutore. Younes? Ragazzo simpaticissimo, come gli altri due speriamo di affidarlo allo staff tecnico completamente riabilitato a fine mese, per la settimana per la settimana della sfida ai bianconeri".